A Umbriafiere torna il Caccia Village

Suonano anche i Corni da Caccia di Bolzano per un'edizione del Caccia Village che si preannuncia da record. Lunghe code ai padiglioni del polo fieristico di Bastia Umbra per le ultime novità del settore che in Umbria conta 24mila appassionati. Al taglio del nastro il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha poi ha partecipato eventi di Enalcaccia e Confagricoltura sui temi più di attualità. Tante le novità, dal vestiario alle armi anche con la possibilità di sparare nel rinnovato campo di tiro di Piancardato. Per questo si arriva da tutta Italia. Naturalmente protagonisti gli animali, dai rapaci ai cani. Non poteva mancare un'offerta enogastronomica all'altezza, dall'area Cibo Selvaggio al toro da 400 kg con 24 ore di cottura.

Servizio di Ivano Porfiri, con le interviste ad Andrea Castellani, organizzatore, e Lamberto Cardia, Presidente nazionale Enalcaccia.