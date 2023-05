Acquistava all'estero farmaci anabolizzanti, per poi rivenderli. Arrestato un 55enne di Corciano

Mentre scontava una condanna per truffa usufruendo dell'affidamento in prova al servizio sociale, acquistava nandrolone e sostanze dopanti dalla Bulgaria per commercializzarle a Perugia. Così un 55enne, originario di Panicale e residente a Corciano, è stato portato in carcere a Capanne su ordine del magistrato di sorveglianza.

L'uomo era stato condannato a Sassari e, in Umbria, svolgeva servizio sociale usufruendo della misura alternativa al carcere. Qui, però, meno di un mese fa, gli era stato notificato un avviso di conclusione indagini, con le accuse di commercio illecito di anabolizzanti e ricettazione. La procura di Perugia aveva rinvenuto sostanze dopanti nella sua casa di Corciano già alla fine del 2022. La perquisizione nell'ambito dell'inchiesta su un traffico da centinaia di migliaia di euro che riforniva body builder e frequentatori di palestre e che portò all'arresto di un'intera famiglia di eugubini. Il 55enne di Corciano - secondo la procura - acquistava dagli stessi fornitori bulgari degli eugubini e poi rivendeva. Un'attività che - di fatto - non aveva mai interrotto, come appurato dai carabinieri del Nas di Perugia.

Ora l'uomo, assistito dall'avvocato Rossano Monacelli, dovrà attendere in carcere l'udienza nella quale si discuterà la sospensione della messa alla prova e, forse, anche l'udienza preliminare che potrebbe portarlo a giudizio per il traffico di farmaci dopanti.

Il servizio è di Riccardo Milletti, montato da Lorenzo Papi