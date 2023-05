Aeronautica con gli studenti di Foligno

Foligno in volo con il centenario dell'Aeronautica. Nel simbolo dell'evento infatti compare un F35, velivolo di cui molte componenti sono prodotte a Foligno. Dei 100 anni dell'Aviazione militare italiana, 90 coincidono con la storia industriale di aziende umbre che da allora ad oggi hanno dato un grande contributo industriale e tecnologico. Per questo nel Palazzo Trinci di Foligno si è tenuto il convegno su “La professionalità dietro le quinte a supporto degli aeromobili”. Protagonisti gli studenti delle superiori, che in città hanno anche percorsi di studio legati all'aeronautica. L'Aeronautica ha ideato un concorso per il quale circa tremila studenti hanno presentato tesine o video sui temi della storia del volo o sull'innovazione tecnologica.

