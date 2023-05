Gli appuntamenti del fine settimana

Si apre venerdì a San Terenziano di Gualdo Cattaneo “Porchettiamo”, il "Festival delle porchette d'Italia". Ospiti internazionali quest'anno da Messico e Giappone con tacos e sushi di porchetta.

Venerdì alle 17 nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi incontro dal titolo "Frati dietro le sbarre". sull'antico carcere conventuale "della Scarpa". A seguire visita guidata

Per la Giornata Mondiale delle Api di sabato, venerdì alle 21.15 a Massa Martana nel Teatro Consortium proiezione del film/documentario: "Un mondo in pericolo/More than honey"

Sabato a Terni sfilano i carri allegorici del Cantamaggio. Dopo il rinvio per il maltempo alle 21 i sette carri partiranno da via Mazzini

A Perugia, sbato alle 21, i talenti della lirica all'auditorium Santa Cecilia con i vincitori del concorso Comunità europea Roberto Manuel Zangari e Chiara Guerra.

6 - Domenica a Spoleto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 "Il gioco è una cosa seria". Nel chiostro di San Nicolò una giornata a misura di bambino.