Cosa fare in Umbria

Una selezione di eventi per giovedì 25 maggio

A Perugia fino a domenica Umbria Danza Festival Kids. Cinque giorni intensi di spettacoli e formazione tutti dedicati a bambini e giovani tra il complesso Sant'Anna, il Parco Santa Margherita e la sala Cutu

Alle 17 a Spoleto nella sala conferenze della ex chiesa di Sant'Agata lo scrittore e poeta Marco Mantello presenta il suo ultimo libro "Marie Gulpin", una storia paradossale sull'estrema destra e le sue ossessioni

Dopo il successo di New York arriva in Umbria God's Fool di Martha Clarke. Lo spettacolo della poliedrica autrice esplora la vita di San Francesco d'Assisi. Alle 18.45 al Museo di San Francesco a Montefalco

Allo Stix Music Club in via San Pietrino a Perugia alle 18.30 Masterclass di percussioni e batteria nel jazz in clave con Roberto Gatti e Mario Rodriguez. A seguire concerto con gli Amanolibera Trio

Atmosfere jazz anche al Cava Vini e Cucina di Bastia Umbra dove alle 20 suona il duo composto da Marco Evangelista al piano e flicorno e Stefano Fanini al contrabbasso

Alle 21 nella basilica di San Pietro a Perugia "Verdi contro Wagner". UmbriaEnsemble eseguirà il Quartetto in mi minore del maestro di Busseto. A seguire, in programma il Siegfried Idyll del compositore tedesco