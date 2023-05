Alternanza in sicurezza

Le imprese impegnate nell'alternanza scuola lavoro dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica sulle misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. E' la novità più importante che sarà introdotta dal prossimo anno scolastico. Il governo sta intervenendo su quelli che adesso si chiamano percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento con il decreto legge sull'inclusione sociale e un ddl in materia di lavoro. Centrale sarà il tema della sicurezza, dopo gli infortuni, anche mortali degli scorsi anni.

In Umbria non si sono mai verificati incidenti gravi e secondo i docenti in prima linea nei percorsi di alternanza, al contrario si può attivare un meccanismo virtuoso per affrontare finalmente l'emergenza della sicurezza sul lavoro.

