Fontana ad Assisi: "Carlo Acutis esempio di vita per i giovani"

Giornata umbra per il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Dopo la puntata mattutina alla Caritas di Foligno, la terza carica dello Stato si è spostata ad Assisi, città a cui Fontana è particolarmente legato. Prima una visita privata al Serafico, molto apprezzata dai vertici dell’istituto. Quindi, la tappa al Santuario della Spogliazione in occasione dei festeggiamenti per i sei anni dall’inaugurazione.

Particolarmente toccanti la visita al Museo della memoria e il momento di raccoglimento sulla tomba del Beato Carlo Acutis (che il presidente ebbe modo di citare nel discorso di insediamento alla guida di Montecitorio).

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, le interviste a Francesca Di Maolo (Presidente Istituto Serafico), Mons. Domenico Sorrentino (Vescovo di Assisi) e Lorenzo Fontana (Presidente Camera dei Deputati)