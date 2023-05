Bandecchi: "Puntiamo sull'innovazione"

Per usare una espressione di moda, forse non lo hanno visto arrivare. Eppure in campagna elettorale Stefano Bandecchi c'è da novembre, mesi prima che il centrodestra risolvesse i contrasti sulla riconferma o meno del sindaco Leonardo Latini e il centrosinistra provasse invano a trovare una unità. Una campagna elettorale, la sua, iniziata dallo stadio Libero Liberati quasi a fari spenti.

Arrivato a sorpresa al ballottaggio ora la sfida che propone Stefano Bandecchi è fra continuità e innovazione.

Nessun apparentamento in vista del voto fionale, ma dialogo con tutte le forze politiche.