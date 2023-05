Un nuovo invaso per Sangemini e Narni

Sarà inaugurato il 21 giugno a Sangemini un nuovo invaso, 6000 metri cubi di stoccaggio a servizio dell’area irrigua di san Gemini e Narni. Finanziato con fondi ministeriali e realizzato in soli 7 mesi, è già operativo, gestito con un sistema completamente nuovo: il telecontrollo consente di valutare in tempo reale se si verificano perdite, e di quantificare i consumi. In cantiere altri due, a Massa Martana e a Lugnano. Il Consorzio di bonifica Tevere Nera ha presentato una settimana di iniziative in calendario a Terni per la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione. 800 bambini delle scuole primarie percorreranno il fiume Nera in gommone e passeggeranno lungo le sponde.

Nel servizio di Antonio Barillari, montato da Renzo Matteucci, le interviste al direttore del Consorzio di bonifica Tevere Nera Massimo Manni e alla direttrice Carla Pagliari.