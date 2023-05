Un'oasi di arte e cultura nel cuore di Perugia

Arte, musica e poesia si intrecciano in uno spazio aperto alla creatività che riunisce in pieno centro storico a Perugia una comunità di artisti e appassionati. Indigo Art & Cafè è un luogo nato nel mezzo della pandemia che accoglie talenti locali non dimenticando di allargare lo sguardo oltre i confini nazionali. In mostra fino al 13 maggio un percorso sulle cicatrici territoriali ed emotive dei paesi di Medio Oriente e Nord Africa. Le opere in vendita sostengono la popolazione siriana colpita dal terremoto dello scorso febbraio.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Francesco Battistelli, le interviste a Alessia Antonelli, musicologa, e Chiara Guidoni, critica d'arte.