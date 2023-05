In campo per la pace

Squadre da dieci Paesi del mondo e quest'anno anche la novità del torneo femminile. Presentata a Perugia l'ottava edizione del Torneo della Pace, riservato a compagini under 16. Al torneo maschile partecipano 12 squadre, tra cui quelle provenienti dall'Ucraina, dagli Stati Uniti e da altri Paesi, insieme a formazioni italiane tra cui le umbre. Le gare proseguiranno fino a domenica 28 maggio, quando a S.Maria degli Angeli si svolgerà la finalissima. C'è già invece la squadra campione del torneo femminile: in finale a Solomeo il Bologna ha sconfitto 2-0 il Bari. Il Torneo della Pace è ormai appuntamento fisso per l'Umbria e sempre più veicolo di diffusione dei valori della lealtà sportiva, del fair play e della fratellanza.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Francesco Fiocchi, le interviste a Luigi Repace, presidente Comitato Regionale Umbria e Giancarlo Abete, presidente Lega Nazionale Dilettanti.