Un canoista tifernate ai Mondiali

E’ stata una grandissima emozione per tutti, scoprire, che la canoa tifernate a distanza di sette anni tornerà a tingersi di azzurro. Merito di Edoardo Collesi, giovane rappresentante dello storico Canoa Club Città di Castello, che in occasione della recente gara nazionale di selezione in Valstagna ha ottenuto la convocazione per i mondiali che si svolgeranno a luglio in Repubblica Ceca. Un impegno quasi totale e maniacale quello di Edoardo, che da anni ormai si allena con costanza e abnegazione. Pagaiare per lui è una grande passione, nata grazie allo zio, che da piccolo lo iscrisse in un centro estivo dove tra le varie discipline c’era grande attenzione proprio per la canoa. Il traguardo tagliato da Edoardo Collesi, altro non è che la conferma della grande tradizione canoistica tifernate, anche grazie alla splendida location del fiume Tevere. Dal lontano 1986, quando fu convocato per i Mondiali Federico Belli (ironia della sorte nella stessa specialità di Edoardo: il K1 junior) ai più recenti Pasqui e Beccari, protagonisti all’Europeo del 2016.

Il servizio di Luca Pisinicca