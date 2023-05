Assisi, Orvieto e Spoleto, saranno "città della cultura 2025"

Buone notizie dal ministero della Cultura. Le dieci finaliste in competizione per diventare Capitale italiana della Cultura 2025 riceveranno tutte il titolo di “Città della Cultura” per il 2025. In più le tre finaliste umbre (Assisi, Orvieto e Spoleto) riceveranno fondi per completare i progetti avviati, circa 300mila euro ciascuna. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, nell'ambito delle celebrazioni per i 60 anni dell'Istituto d'arte "Leoncillo Leonardi" di Spoleto, che dal 2010 ha assunto le vesti di liceo artistico. Una storia che si intreccia profondamente con l'anima della città dei Due Mondi. Per festeggiare la ricorrenza si sono ritrovati al teatro Caio Melisso docenti, studenti, ex allievi, dirigenti e autorità cittadine. Nel servizio le interviste al sindaco Andrea Sisti, al dirigente scolastico Mauro Pescetelli e a Flaminia Giorda, dirigente del Ministero dell'Istruzione.

di Ivano Porfiri, montaggio di Gabriele Liberati