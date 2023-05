Celebrazioni al tempio indiano Shiri Guru Ravidass Darbar di Terni

La comunità indiana di religione Ravidasia a Terni nella zona via Narni ha il suo tempio. Shiri Guru Ravidass Darbar , Qui si riuniscono per pregare i fedeli. Ogni domenica dalla mattina al pomeriggio.

Gli indiani in città sono integrati, al tempio durante le celebrazioni tutti possono mangiare, viene servito cibo vegetariano, come vuole la tradizione. Pagano insieme l' affitto di un grande capannone. Durante la preghiera viene letto il testo sacro. A volte arrivano religiosi direttamente dall'India, venerati come Sant Gurdip Giri. A Terni, gli indiani lavorano soprattutto come operai e nella ristorazione. Da 10-15 anni. La vera integrazione si realizza con le seconde generazioni, che non dimenticano le origini, anche se sono bene inserite nella societa', soprattutto grazie alla scuola. Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Simone Pelliccia, sentiamo le voci dei rappresentanti della comunità