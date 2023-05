Cantiere della Contessa, i lavori procedono. Disagi sul vecchio tracciato

Le travi del vecchio implacato del viadotto sono in fase di smontaggio, dopo che le prime operazioni di rimozione della pavimentazione e di demolizione delle solette, sono state completate. Il cantiere della statale Contessa, a quasi un mese dal suo avvio, procede mentre all'esterno succede anche che - come nei giorni scorsi - un mezzo pesante resti incastrato lungo il vecchio tragitto che sarebbe aperto solo a beneficio dei residenti e a senso unico in direzione Marche. Le firme raccolte tra gli abitanti e le attività commerciali verranno a breve consegnate a Comune, Anas e Regione: nell'immediato la richiesta che potrebbe trovare soddisfazione è il doppio senso regolato da impianto semaforico sul tracciato della vecchia arteria.

Entro il mese di luglio invece - fa sapere Anas - l'impalcato esistente sarà completamente demolito e verrà avviata la fase di costruzione del nuovo, in acciaio. Al momento lo smontaggio delle travi, tagliate e rimosse con gli speciali mezzi meccanici, è avvenuto sulle prime tre campate lato Marche.

Ripresi anche i lavori di ripristino della galleria, dove resta da realizzare la parte strutturale: l'intervento - fa sapere Anas - era stato sospeso in attesa della chiusura del traffico sull'intero tratto stradale.

Servizio di Carlo Angeletti, montaggio di Valeria Giulianelli