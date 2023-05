La spettacolo della Coppa Perugina

Negli anni venti è stata una corsa automobilistica di caratura internazionale, inventata e voluta da Giovanni Buitoni, allora patron di una delle aziende dolciarie più famose al mondo "La Perugina". Oggi è invece un evento rievocativo, riservato ad automobili storiche, dal fascino indescrivibile, che ha tra le sue maggiori finalità quella di promuovere le bellezze del territorio. Un serpentone colorato che ha attraversato le strade dell'Umbria, con passaggi particolarmente significativi, come quello all'interno del tempio dei motori per eccellenza, l'autodromo Borzacchini di Magione, o come la sfilata nel salotto del capoluogo. La 23esima edizione della Coppa della Perugina ha regalato a tutti grandi emozioni.

Nel servizio di Luca Pisinicca l'intervista al presidente Camep Perugia Luca Amodeo. Montaggio di Gabriele Liberati