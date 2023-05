La forza della Croce Rossa

Quattromila volontari per un lavoro che non si confronta solo con le emergenze ma ogni giorno interviene a fianco della cittadinanza. Un bilancio di rilievo quello del lavoro svolto quotidianamente in Umbria della Croce Rossa che celebra la sua Giornata Internazionale.

Gli operatori sono al servizio di tutti coloro che ne hanno bisogno: malati, minori, anziani, disabili, rifugiati. Un lavoro del tutto volontario, col solo intento di fare del bene. Il grande lavoro dei volontari si è visto anche durante l'emergenza Covid, durante la quale le associazioni si sono messe a disposizione senza chiedere nulla in cambio.



Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Lorenzo Papi, l'intervista a Paolo Scura, presidente della Croce Rossa umbra.