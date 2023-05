La scommessa dell'outsider Bandecchi

Terminate solo questa mattina le lunghe operazioni di spoglio che hanno decretato il ballottaggio - in parte a sorpresa- tra Orlando Masselli candidato del centrodestra e l'outsider Stefano Bandecchi. Un ballottaggio senza centro sinistra, con Bandecchi che fra due settimane potrebbe contendere Palazzo Spada a Masselli, assessore della giunta Latini uscente sostenuto dal centrodestra unito. Esce di scena Jose Maria Kenny il cadidato civico solstenuto da Partito Democratico, Psi e Alleanza Verdi e sinistra Pacifista. E così il candidato del Movimento 5 Stelle Claudio Fiorelli. Presto, prestissimo, per tirare bilanci ma la tendenza sembrerebbe confermata anche dai numeri ufficiosi che circolano a Palazzo Spada in arrivo dai seggi. Quello del presidente della Ternana Bandecchi un risultato che soltanto qualche settimana fa poteva sembrare impronosticabile.

Nel servizio di Massimo solani, montato da Francesco Fiocchi, le interviste a Orlando Masselli. candidato del centrodestra; Riccardo Corridore, coordinatore regionale del movimento 5 Stelle; Claudio Fiorelli, candidato Sindaco Movimento 5 Stelle.