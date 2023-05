Umbertide. Ballottaggio Carizia e Anniboletti

Cinque anni fa portò il centrodestra al governo di Umbertide per la prima volta nella storia. Ora approda al ballottaggio con il 44 per cento dei consensi. Un risultato, quello del sindaco uscente Luca Carizia, impreziosito dal 13 per cento conquistato dalla sua lista civica "Umbertide per Carizia sindaco". Più della Lega, ferma all'11 per cento e poco meno di Fratelli d'Italia, 15 per cento, che schierava la vicesindaca Annalisa Mierla, candidata più votata con oltre 600 preferenze. Nel ballottaggio, tra due settimane, lo sfidante Sauro Anniboletti partirà dal 31 per cento della sua coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico, al 23 percento, prima forza politica in città. A fare da ago della bilancia saranno gli altri 4 candidati di centrosinistra che insieme hanno totalizzato il 25 per cento, in particolare Federico Rondoni che con la lista Corrente si presentava per la prima volta e ha ottenuto il 13 per cento.

