Il movimento 5 stelle corre da solo

Una sola lista e un solo candidato. Il movimento 5 stelle a Corciano si presenta da solo in vista della tornata elettorale di metà maggio proponendo il nome di Chiara Fioroni. Al centro del suo programma qualità della vita e benessere dei cittadini. A sostenerla una una squadra composta da candidati consiglieri che arrivano da diversi ambiti, dal legale, alla pubblica amministrazione, alla progettazione europea. La competenza dicono è il nostro punto forte per un proposta realmente alternativa. Nel programma anche comunità energetiche, potenziamento del trasporto pubblico, realizzazione di una vasta area verde che diventi un polmone per la città e il recupero degli immobili inutilizzati. Siamo ormai un forza matura sul territorio, da dieci anni presente in consiglio sui banchi dell'opposizione, rivendica la candidata a sindaco che sottolinea anche la scelta di correre da soli.