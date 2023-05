Rinegoziati mutui per 5 milioni

Cinque milioni di euro di risorse liberate: è il risultato della rinegoziazione dei mutui portata avanti con Cassa Depositi e Prestiti da parte di una decina di enti locali dell'Umbria nell'ambito del piano nazionale di rinegoziazione con Comuni, Province e Città Metropolitane portato avanti da aprile. In Umbria hanno aderito più di dieci enti per una rinegoziazione di più di 900 mutui in totale, e un debito residuo complessivo di circa 90 milioni di euro. I fondi che in questo modo saranno risparmiati nei bilanci potranno essere rapidamente utilizzati sul territorio. La decina di domande umbre si inserisce tra le 150 richieste presentate in Centro Italia, all'interno di un quadro nazionale che ha consentito di rinegoziare oltre 30 mila prestiti, per un risparmio complessivo di 320 milioni in un biennio.

Il servizio di Osvaldo Baldacci, con il montaggio di Federico Fortunelli