Maxi evasione: sei alla sbarra

Si aprirà il 27 marzo 2024 davanti al giudice Francesco Loschi, il processo ai danni di sei persone, legali rappresentanti di otto aziende operanti nel Perugino. Sarebbero responsabili di un giro di fatture false da 17 milioni di euro. Tra loro due rappresentanti legali, in momenti successivi, del Consorzio Romeo di Perugia. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Margherita Amodeo, che ne ha disposto il rinvio a giudizio.

Nel corso dell'udienza di oggi hanno preso la parola l'accusa, rappresentata del pubblico ministero Giuseppe Petrazzini, e i legali delle difese. Al centro dell'inchiesta, iniziata nel 2019, il Consorzio Romeo, da cui fra il 2016 e il 2018 sono partite fatture per la somministrazione di servizi in appalto ad aziende ma in realtà, secondo chi indaga, si trattava di "operazioni soggettivamente inesistenti". L'ipotesi fossero prestazioni fittizie finalizzate unicamente a evadere l'Iva. A novembre 2021 era stato eseguito un importante sequestro preventivo. Oltre ai vertici del Consorzio Romeo, imputate anche altre quattro persone, in rappresentanza delle sette aziende che avrebbero beneficiato delle false fatturazioni. I reati contestati a vario titolo vanno dalla dichiarazione fraudolenta all'Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Fra le parti offese, anche la direzione provinciale di Perugia dell'Agenzia delle Entrate.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Francesco Saito