Rasetti, il fisico umbro di Via Panisperna

Fisica, paleontologia, botanica. Attorno a queste scienze, di cui era maestro Franco Rasetti, ha ruotato il festival della fisica svoltosi lo scorso fine settimana a Pozzuolo Umbro. Laboratori scientifici aperti a tutti per scoprire la figura dello scienziato pozzuolese, amico di Enrico Fermi. Rasetti fu uno dei primi a interrogarsi sul ruolo della ricerca scientifica per scopo bellico, una riflessione quanto mai attuale. Scienziato eclettico. Oggi tutta la sua collezione entomologica, 13 mila esemplari, si trova presso il museo zoologico di Roma. Meno nota è la figura di Rasetti paleontologo, da tutto il mondo gli inviavano fossili da studiare, ne classificò migliaia in Canada. E l'Umbria è una regione ricca di fossili essendo stata a lungo ricoperta dal mare, non solo ammoniti.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Carlo Bartolucci, le interviste al presidente dell'Associazione Franco Rasetti, Claudio Monellini, e alla paleontologa Adria Faraone.