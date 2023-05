I giochi tradizionali fanno centro

Una nuova casa per molte discipline sportive: il tiro alla fionda, le freccette e il calcio balilla. A Gualdo Tadino, nel quartiere Biancospino, inaugurato il Centro federale della Figest, Federazione italiana giochi e sport tradizionali. Il presidente del Coni Giovanni Malagò - messo alla prova con la fionda - parla di momento storico: discipline che partono da lontano, ma che guardano oltre. All'esterno del Centro federale, in un'area verde di oltre due ettari messa a disposizione dal Comune di Gualdo Tadino, verranno presto allestiti anche percorsi di lancio della ruzzola, del ruzzolone e del formaggio, una pedana per il tiro alla fune e un poligono di tiro con balestra. Il Centro sarà anche sede amministrativa di tutte le realtà che fanno capo alla Figest, compresi i nuovi sport come il teqball, e sarà la terza sede nel mondo, dopo Shanghai e Zurigo, della World Slingshot Association.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da Simone Pelliccia le interviste a Marco Brunetti, presidente World Slingshot Association; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Enzo Casadidio, presidente nazionale della Federazione italiana giochi e sport tradizionali.