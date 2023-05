Inizia l'era Bandecchi a Terni

Entra nella sala consiliare di Palazzo Spada tra gli applausi. Annuncia per la prossima settimana la presentazione della sua giunta comunale che - dice - avrà 9 assessori, ognuno dei quali assistito da una squadra di esperti. Stefano Bandecchi - per la prima volta in fascia tricolore - è il solito fiume in piena. "Con noi ha vinto la politica moderata e di centro - attacca - non rappresento una lista civica ma un partito, Alternativa Popolare, che correrà anche alle regionali del 2024 "Mi sono messo al servizio di Terni - continua Bandecchi - a casa mia nessuno appoggiava questa avventura, ma sanno che sono squilibrato". Annuncia poi di voler bloccare il cantiere del Teatro Verdi per valutare soluzioni alternative. Poi, il passaggio di consegne. Il sindaco uscente Leonardo Latini lo saluta calorosamente. Ma c'è evidente imbarazzo quando Bandecchi annuncia che collaborerà con lui. Latini dribbla le domande su un suo possibile ritorno in politica dopo la mancata ricandidatura: "Devo pensare a me stesso". Poi lascia da solo il suo successore, che chiude commentando l'apertura di un'inchiesta da parte della procura federale per le sue parole sul presidente della figc: "La Juve ha rubato - gravina cambi spacciatore".

Servizio di Riccardo Milletti