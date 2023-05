Lavoratori al massimo ribasso

Stretti nella morsa degli appalti al massimo ribasso ci sono anche loro: lavoratrici e lavoratori che si occupano del trasporto di pazienti, sangue, biopsie e farmaci. Un servizio esternalizzato dalle due Usl umbre e ora gestito dalle cooperative Goser e Meridio che se lo sono aggiudicato con un'offerta ribassata del 30 per cento rispetto all'importo previsto. Il risultato è che questi addetti ora percepiscono 5 euro e 93 centesimi lordi all'ora per 36-40 ore settimanali meno di mille euro al mese La presidente di Regione Tesei ha incontrato i lavoratori in presidio davanti a Palazzo Donini garantendo il proprio interessamento alla vertenza e l'impegno della Giunta ad aprire un confronto sul tema degli appalti.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Valeria Giulianelli l'intervista a Massimiliano Cofani, Filcams Cgil.