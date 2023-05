Lavoro in affanno

Novità sul fronte lavoro nella Conca ternana. Partiamo dal ramo d'azienda Pet food mangimificio, attualmente in capo a due fallimenti: per una metà quello di Alimentitaliani e per l'altra quello del Gruppo Novelli. La società 4Fish ha compiuto un passo decisivo per l'acquisizione, con un'offerta da 1 milione e 800mila euro. L'azienda è in realtà già attiva, da oltre quattro anni, come affittuaria dello stabilimento di via Mercurio. Qualche settimana fa ha approfittato del diritto di prelazione ufficializzando la proposta. Vista l'assenza di rilanci, si tratta di attendere i tempi tecnici per il versamento del saldo e poi l'acquisizione sarà perfezionata. Due i fabbricati in oggetto e 14 i lavoratori coinvolti, otto dei quali in Cigs. In cassa integrazione, ormai da oltre due anni, sono anche i 93 dipendenti della Treofan. Nei giorni scorsi, dal Ministero del Lavoro è arrivata la concessione dell'integrazione salariale sull'ammortizzatore sociale erogato dall'Inps. Mentre a breve, forse già la prossima settimana, è previsto un incontro al Ministero delle Imprese per fare chiarezza sul futuro della fabbrica dopo la serie di interessamenti andati a vuoto. Difficile però ipotizzare svolte sostanziali a breve. Infine, Ast. In mattinata le segreterie territoriali e la Rsu si sono incontrati con la direzione aziendale. Nemmeno in questo caso gli sviluppi sono particolarmente incoraggianti. La proprietà ha infatti confermato lo stop degli impianti nel mese di maggio e l'utilizzo della cassa integrazione per questo periodo, a causa delle difficoltà sui mercati a livello internazionale. I sindacati hanno espresso preoccupazione per la situazione, pur giudicando positivamente alcuni dettagli dell'accordo sottoscritto. Le parti si incontreranno di nuovo a giugno per i necessari aggiornamenti.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Luca Ciurnelli.