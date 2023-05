"L'età giusta": il set sbarca a Todi. Fino al 20 maggio in città coinvolte una sessantina di persone

L'Umbria si conferma sede ideale per set cinematografici. Per venti giorni a Todi si gita “L'età giusta” con Giliola Cinguetti, Valeria Fabrizi, Paola Pitagora e Giuliana Lojodice, Dopo alcuni giorni di riprese nel narnese e alla cascata delle Marmore attori e registi di sono spostati a Todi per le riprese. Una produzione Rai Cinema, con il sostegno di Umbria Film Commission. Nel servizio di Antonello Brughini, le interviste agli attori e alle attriici Paola Pitagora, Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini e del regista Alessio di Cosimo