L'Umbria ricorda l'attentato di Peteano

In occasione della giornata dedicata alle vittime del terrorismo dall'Umbria arriva una storia poco nota. Franco Dongiovanni, leccese di Uggiano la Chiesa fu ucciso con altri due carabinieri il 31 maggio del 1972 a Peteano vicino a Gorizia da brigadisti di estrema destra. Luigina non lo ha conosciuto, ma ha voluto dedicargli la tesi della sua seconda laurea, in storia, all'Università di Perugia. La vicenda giudiziaria della strage è lunga e travagliata, fatta di depistaggi, pista rossa e malavita locale prima di svelare la verità, con la matrice neofascista e Ordine nuovo. Unica strage, peraltro, con un reo confesso, il terrorista nero Vincenzo Vinciguerra. Lo scorso anno per i 50 anni dalla strage, Luigina ha tenuto un commovente intervento alla Camera davanti al presidente Mattarella. Ma il suo è anche un impegno quotidiano nel lavoro a contatto con i giovani. Alle superiori ha tenuto un corso sulla strategia della tensione. Ora, ai più piccoli, cerca di trasmettere il rispetto per sé e per gli altri. L'ha intervistata nel servizio Ivano Porfiri