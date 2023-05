La morte di Alex, riaperto il fascicolo

Nuove indagini sulla morte di Alex Mazzoni, il diciassettenne perugino morto l'l'11 marzo di tre anni fa all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove si trovava riceverato da un mese dopo che gli era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta a cellule b. Il giudice per le indagini prteliminari Angela Avila ha infatti accolto la richiesta presentata lo scorso aprile dal pubblico ministero Gianpaolo Mocetti e ha disposto la riapertura dell'inchiesta, inizialmente archiviata nel maggio del 2021. A novembre era stata la famiglia di Alex Mazzoni a invocare nuove indagini sulla morte del ragazzo, causata secondo una perizia medica, da emorragie diffuse legate ai quattro cicli di chemioterapia con cui il giovane era stato trattato dopo la somministrazione di cortisone. In un primo momento la procura avevava aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati tutti i medici del Santa Maria della Misericordia che si erano presi cura di Alex e ipotizzando il reato di omicidio colposo. Sucessivamente però l'inchiesta, a seguito di una perizia medico legale chiesta dall'accusa, era stata archiviata non ritenendo che nell'operato dei medici fossero configurabili omissioni o responsanbilità relativamente alla morte del ragazzo. Una tesi contestata dagli avvocati che difendono la famiglia di Alex, che sulla base di una consulenza ipotizzano invece che la morte del giovane si sarebbe potuta evitare se Alex fosse stato curato con altri farmaci e che, soprattutto, la mucosite che l'ha ucciso era conseguenza diretta della chemioterapia. Pertanto, sostengono i medici legali Luisa Regimenti e Nicola Stefano Frachiolla, la sospensione del trattamento avrebbe evitato gli esiti fatali su Alex.

