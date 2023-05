Sandro Pasquali è stato riconfermato sindaco della cittadina lacustre in elezioni che hanno visto un lieve incremento dell'affluenza rispetto alle precedenti. Si dice certo del buon lavoro svolto ed è pronto a rimboccarsi nuovamente le maniche in vista di nuovi traguardi, come spiega nell'intervista rilasciata ad Osvaldo Baldacci.