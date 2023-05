"Pericoloso e graduale impoverimento dei servizi di salute mentale"

L'associazione Liberi di essere che riunisce familiari di persone con disagio mentale denuncia nel territorio dell'usl umbria 2 un graduale impoverimento dei servizi rivolti alla tutela della salute mentale. Un esempio su tutti la chiusura dei CSM per l'intera giornata del sabato a Foligno e a Spoleto.

Le famiglie si sentono sole e abbandonate. Perchè e' sempre piu' difficile. Infatti ai familiari è stata chiesta una quota di compartecipazione per le unità di convivenza e i gruppi appartamento.

Si rischia che un percorso di cura possa interrompersi, non per volontà dell'assistito, ma per l'impossibilità di pagare le quote di compartecipazione.

E in merito alla gratuità di alcune prestazioni socio riabilitative psichiatriche c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2019. Intanto le famiglie si organizzano come possono, a Foligno l'orto didattico accessibile è un luogo che è un sollievo. Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Lorenzo Papi, l'intervista a Rosa Bisogni, dell'associazione Liberi di essere.