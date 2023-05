Per il Perugia è il giorno della verità

A tre giornate dalla fine, con il Perugia tornato in zona retrocessione, contano solo i fatti. E l'anticipo del Curi, questa sera ore 20.30 contro il Cagliari, per la squadra di Castori ha davvero il sapore dell'ultima spiaggia. Solo i tre punti potrebbero ancora tenere vive le speranze biancorosse di salvezza, tanto più che alla penultima di campionato il Grifo è atteso da una trasferta quasi proibitiva contro una delle squadre più in forma del campionato, il Venezia, ora in piena corsa per un posto nei playoff. Ma tornando alla sfida con il Cagliari c'è da dire che anche la squadra di Ranieri, attualmente sesta, è in piena corsa per un miglior piazzamento in post season e nei due precedenti stagionali, Coppa Italia e gara di andata ha sempre rappresentato un scoglio insuperabile per i grifoni. Quanto alla formazione Castori dovrebbe tornare alle due punte (Olivieri e Di Carmine i probabili terminali) con un centrocampo a 5 dove Luperini è favorito su Kouan.

di Luca Pisinicca, montaggio di Paolo Canestri