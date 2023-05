Presidio di protesta: sfuma il raddoppio della Orte-Falconara col Pnrr

Presidio unitario stamattina del partito democratico di Umbria e Marche a Fabriano, provincia di Ancona, per chiedere chiarezza sui lavori alla linea ferroviaria Orte Falconara. Un'opera che - secondo il Pd - non si farà più col Pnrr, visti i tempi stretti per ricevere i fondi. E perchè il potenziamento dovrebbe essere concluso, cosa impossibile, entro il 2026. Nel servizio di Gabriele Bonfiglioli, l'intervista a Tommaso Bori, segretario regionale Pd umbria