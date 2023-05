Nuova fase di instabilità

Ieri un parziale e temporaneo miglioramento, con ancora delle precipitazioni sparse, specie sulla parte meridionale della nostra regione. Oggi e nei prossimi giorni, forse anche la prossima settimana, l’approfondimento di una depressione mediterranea, continuerà a produrre una debole instabilità anche sull’Umbria. Quindi non si tratterà di una vera e propria nuova fase di maltempo, ma non mancheranno le nubi, a tratti anche accompagnate da dei rovesci di pioggia, ma senza eccessi. La buona notizia è che le temperature tenderanno ad aumentare, specie nella giornata di domenica. Oggi il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con tendenza ad aumento della copertura e con possibilità per dei rovesci sparsi, specie nel pomeriggio. Le temperature aumenteranno leggermente, con venti moderati orientali, in possibile, ulteriore rinforzo. Nella notte e domani ancora tempo instabile, con rischio anche per qualche temporale pomeridiano sull’Umbria occidentale. Le temperature saranno quasi stazionarie e i venti saranno ancora orientali moderati. Infine domenica nuvolosità variabile e tempo a tratti instabile, con rovesci più probabili ad ovest. Le temperature aumenteranno, con venti orientali deboli o moderati.