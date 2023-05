Re Carlo e l'Umbria

Nel giorno in cui gli occhi del mondo intero sono puntati su Londra, sull'abbazia di Westmister, per l'incoronazione del nuovo Re, Carlo III, dall'album dei ricordi umbri riemergono le immagini di un giovane principe che nel 1986 - arrivato in auto da Firenze - visitò assisi e la Basilica di san Francesco con una guida specialissima, Federico Zeri, che gli illustrò personalmente gli affreschi.

Nel marzo del '92 la meta di Carlo fu Spoleto, sotto la pioggia. Prima in municipio poi a piedi in duomo, quindi al teatro Caio Melisso accolto anche qui, da una guida eccezionale, il maestro Carlo Menotti, che gli ha anche offerto un piccolo saggio della sua musica. E chissà che non torni presto in Umbria, da Re. Magari per vedere con i suoi occhi il capolavoro del Signorelli "Il martirio di San Sebastiano", la cui copia gli è appena stata appena recapitato in dono dalla Bottega tifernate