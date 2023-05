Sanità: liste di attesa, la regione dà il via libera ai piani di abbattimento

Saranno come previsto le strutture private in convenzione a smaltire la maggior parte delle 74mila prestazioni sanitarie arretrate che il nuovo piano regionale punta a esaurire entro il prossimo 31 luglio. Le aziende ospedaliere di Perugia e Terni e le due Usl si faranno carico di un 30 per cento degli esami in sospeso, mediante un utilizzo più esteso dei macchinari e con aperture serali e nei giorni festivi, anche tramite il ricorso al cosiddetto overbooking. Il 70 per cento sarà invece esternalizzato. Partiranno a breve le manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi al privato. Fissata per inizio giugno una prima verfica del funzionamento del piano, che servirà anche a esaminare la effettiva riduzione delle tempistiche per i nuovi esami prenotati (l'obiettivo della delibera regionale è dare risposta ai cittadini entro un massimo di 30 giorni). Si punta a evitare il pellegrinaggio degli utenti in diverse parti della regione. Proprio sulla necessità dell'accesso ai servizi sanitari territoriali più vicini accende i riflettori il PD perugino, preoccupato per i tanti anziani soli e a rischio povertà della città. Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Valeria Giulianelli, l'intervista al segretario del Partito Democratico di Perugia Sauro Cristofani