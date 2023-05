Sei chili di hashish nascosti in auto sotto il sedile del passeggero. Cinquantenne arrestato

Sperava di passare inosservato alla guida di una Cinquecento presa a noleggio a Roma e con la quale dichiarata l'intenzione di andare a trovare un'amica dalle parti di Ancona, passando per le vie secondarie dell'Umbria. Il viaggio dell'uomo, un cinquantenne disoccupato e incensurato, residente nell'hinterland della Capitale, si è interrotto vicino a Fossato di Vico, quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Il veicolo è stato fermato per un controllo lungo la strada statale Flaminia all'altezza della frazione di Purello, dopo una curva presa contromano. All'interno dell'auto i militari hanno notato due buste della spesa sistemate sotto il sedile - lato passeggero: dentro c'erano 60 panetti di "fumo" da un etto ciascuno, con tanto di marchio, una specie di disegno identificativo. Sei chili di hashish in tutto, il cui valore al dettaglio, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, supera i sessantamila euro. Il conducente a quel punto è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e accompagnato nel carcere di Perugia. È probabile si tratti di un semplice "corriere" incaricato del trasporto in cambio di soldi: se vorrà potrà fornire spiegazioni al giudice nell'udienza di convalida. I carabinieri della Compagnia di Gubbio, particolarmente impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono ora al lavoro per risalire a eventuali contatti del cinquantenne sul territorio. Una nota dell'Arma segnala come quello di ieri notte sia da considerarsi uno dei più importanti sequestri di hashish degli ultimi anni nella zona dell'Eugubino Gualdese.