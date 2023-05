Gubbio, esordio nei playoff promozione

Quattro giorni ai ceri, poche ore invece ai playoff promozione. Per Gubbio e per il Gubbio scocca il momento della verità. Dopo una stagione dall'andamento indecifrabile, prima parte da assoluta protagonista chiusa ad un solo punto dalla vetta, seconda contraddistinta prima da un crollo verticale e poi da una ripresa incoraggiante, la squadra di Braglia inizia l'avventura dei playoff dal Barbetti e dalla Recanatese (bilancio stagionale in parità, una vittoria a testa), sfida secca con due risultati su a tre a disposizione per passare il turno. Il tecnico avrà l'intero organico a disposizione e potrà dunque scegliere, ma i ballottaggi dovrebbero riguardare al massimo un paio di pedine. Il ruolo di portiere dove Di Gennaro, assente ormai da tempo, potrebbe riprendersi il posto da titolare in luogo di Greco, e sull'out di destra dove Spina e Bulevardi si giocano una maglia, con Arena, Di Stefano e Vasquez a completare il pacchetto offensivo. Nel servizio l'intervista a Piero Braglia, allenatore del Gubbio.

di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Fiocchi