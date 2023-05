Serve un commissario per mettere in sicurezza la valle del Fonno

Rischio idrogeologico: dopo l'alluvione del 2013, la Rocchetta stanziò 4 milioni per mettere in sicurezza la valle del Fonno, a Gualdo Tadino. Burocrazia e ricorsi non hanno ancora fatto partire i lavori. Per sbloccarli il sindaco Massimiliano Presciutti ha scritto alla presidenza del Consiglio. Serve, dice Presciutti, un commissario straordinario per mettere in sicurezza la valle delle sorgenti della Rocchetta.

Il servizio di Riccardo Milletti