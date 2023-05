Anche i fiori si possono coltivare slow

Fiori coltivati e venduti a chilometro zero e senza l'utilizzo di sostanze chimiche, rispettando il ciclo della terra. E' la bella storia di Paola e della sua azienda a Campello sul Clitunno. Attiva da alcuni anni, si occupa di tutto, dalla coltivazione fino alla realizzazione di addobbi. In questo modo si evita di importare fiori coltivati in serra a migliaia di chilometri di distanza, non sempre peraltro con garanzie sul rispetto dei diritti dei lavoratori.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Luca Ciurnelli, le interviste a Paola Carletti e Gaia Romano Contardi.