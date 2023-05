Verso due giornate di sole pieno

La temporanea espansione dell'Anticiclone delle Azzorre fin sul Mediterraneo determinerà, tra domani e sabato, una diminuzione dell’instabilità, quindi con maggiore soleggiamento e solo sporadiche ed occasionali precipitazioni pomeridiane sui rilievi appenninici. A partire da domenica nuove infiltrazioni di aria più fresca in quota inizieranno a riportare un po’ di instabilità pomeridiana soprattutto sulle aree montuose e meridionali. Questa mattina le foschie presenti sulle nostre pianure si stanno già dissolvendo, quindi avremo un cielo poco nuvoloso con nubi in rapido aumento a fine mattinata ad iniziare dall’Umbria Orientale ed appenninica, con conseguenti rovesci di pioggia e temporali che, nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio, si sposteranno rapidamente verso ovest, attenuandosi. Seguirà un miglioramento, specie in serata. Le temperature saranno stazionarie, con venti nord-orientali deboli o moderati. Domani mattina ancora delle foschie, poi cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, salvo nubi pomeridiane sui settori appenninici e meridionali, dove non è del tutto da escludere qualche isolato rovescio o breve temporale. Le temperature aumenteranno, con venti deboli o moderati nord-orientali.