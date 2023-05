Spesa nell'orto: laboratori pratici e coltivazioni sostenibili, per una agricoltura diversa

Laboratori pratici, incontri su come coltivare l'orto in maniera sana e rispettosa dell'ambiente, aree espositive con prodotti locali ma soprattutto come insegnare ai bambini e ai giovani a mettere le mani in pasta. E' tutto questo la Spesa nell'orto. L'incontro giunto alla seconda edizione, si è svolto a Villa Pieve di Corciano ed è stato patrocinato da Slow food oltreché dal locale Comune e da quello di Perugia. Fra i laboratori quello per creare un keyhole garden, cioè un orto rialzato, tecniche di legatura dei pomodori e per realizzare cesti in vimini. Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Francesco Fiocchi, le interviste a Filippo Fagioli (progetto spesa nell'orto) e a Alessandro Valente (Permacolture training)