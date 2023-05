Protocollo di intesa tra Spoleto e l'università della West Georgia

Un percorso di cooperazione negli scambi accademici, nello sviluppo di programmi e nella ricerca. Si concretizza oggi il Protocollo di intesa tra la University of West Georgia e la Città di Spoleto, ma parte da lontano, da rapporti nati 10 anni fa fra l'università americana e il Comune umbro dove ogni estate arrivano numerosi allievi per corsi di italiano, lingua sempre più studiata all'estero. A Spoleto una significativa delegazione capeggiata dal Presidente della University of West Georgia, per una intesa per ora della durata di cinque anni. Un protocollo che mette insieme la volontà dell'amministrazione comunale e il desiderio della università americana di stabilirsi a Spoleto, per espandere un programma che contribuirà all'economia locale fornendo esperienze culturali connesse alla carriera degli studenti.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Paolo Canestri le interviste a Elisa Bassetti, coordinatrice programma lingua e cultura italiana, e Chad Davidson, coordinatore programma University of West Georgia.