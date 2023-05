Focus sulle prospettive della filiera olivicolo-olearia

L'agricoltura, il suo rapporto con l'ambiente e le prospettive della filiera olivicolo-olearia italiana. Se ne è discusso a Spoleto nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Unione Nazionale delle Accademie per le scienze applicate allo sviluppo in agricoltura. L'Unasa ne raggruppa 24, alcune delle quali nate prima dell'unità d'Italia, dando loro una voce unica. Ad ospitare l'evento è stata l'Accademia nazionale dell'olivo e dell'olio, che ha sede nella cittè dei Due Mondi. Il suo presidente Riccardo Gucci ha tenuto una lectio magistralis sulle innovaziuoni tecnologiche nell'estrazione degli oli extra vergini. Tanti gli ospiti prestigiosi di istituzioni antiche come l'accademia dei Georgofili, interessati ai problemi di più stretta attualità. Temi che anche la politica locale vuole fare propri. La giornata si è conclusa con la consegna del premio Unasa 2023.

Nel servizio di Ivano Porfiri, con il montaggio di Giorgio Belli, le voci di Pietro Piccarolo (presidente Unasa), di Massimo Vincenzini (presidente Accademia dei Georgofili) e del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti.