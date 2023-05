"Storie da cantastorie": in scena lo spettacolo di Ljuba Scudieri

Trasformare le narrazioni raccolte sul campo in un prodotto teatrale, frutto di un rigoroso lavoro di ricerca, memoria orale e cultura musicale insieme. E' lo spettacolo di Ljuba Scudieri “Storie da cantastorie”, andato in scena al teatro degli Occhi di calvi dell'Umbria e replicato poi alla Collegiata di Otricoli e a Lugnano in Teverina

Ljuba Scudieri è antropologa, scrittrice e attrice cantastorie. Ha messo in scena accompagnata dal musicista Sergio Santalucia, personaggi delle tradizioni e delle leggende dell'Umbria e della Sabina, ricavate anche dalle registrazioni preziose del cantastorie umbro Faustaccio, risalenti agli anni 70 del secolo scorso. Lo spettacolo è una produzione dell'associazione Laura e Morando Morandini, realizzata con il contributo della Fondazione Carit.