Lavoratori della Tct di Terni in presidio al Broletto a Perugia

Presidio dei 51 lavoratori della Tct di Terni sotto il palazzo della Regione al Broletto. E' stato infatti stato convocato dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, il tavolo tecnico su richiesta dei sindacati metalmeccanici Fiom Cgil, Fim Cisl e Fismic dopo la procedura di licenziamento per cessazione dell'attività a partire dal prossimo 21 maggio dell'azienda che si occupa del taglio e della commercializzazione dei tubi per conto del Tubificio dell'Ast. Un incontro durato quasi tre ore e al quale hanno partecipato per la parte datoriale Confindustria Terni, Arpal, e Gino Timpani, proprietario della TCT che con una procedura anomala ha posto in ferie i dipendenti. Il tavolo politico si terrà il 30 maggio con l'assessore Fioroni che nel frattempo si farà carico di riverificare con Tct e Ast se ci sono altre possibili soluzioni al licenziamento collettivo.

Nel servizio di Monica Tasciotti le interviste ad Alessandro Rampiconi SEGRETARIO FIOM CGIL TERNI, Giovacchino Olimpieri SEGRETARIO FISMIC, Simone Liti SEGRETARIO FIM CISL TERNI. Montaggio di Luca Ciurnelli