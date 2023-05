Tct: gli stipendi di maggio saranno pagati

Non l’attesa svolta, ma quantomeno un punto di partenza. Dall’incontro tra Confindustria Terni, il proprietario della Tct Gino Timpani e i sindacati Fim, Fiom e Fismic è emerso che lo stipendio di maggio ai lavoratori dell’azienda chiusa pochi giorni fa verrà regolarmente pagato: non era un passaggio scontato. Le aziende collegate alla Tct, nella fattispecie la Kgt hanno ricollegato 5 persone Una lavoratrice ha invece trovato autonomamente una ricollocazione. Resta da capire quale sarà il futuro delle altre persone coinvolte: 45 dipendenti più 2 somministrati. I riflettori sono puntati sull’importante incontro di domani al Ministero delle imprese e del Made in Italy (che riguarda l’accordo di programma Ast nella sua globalità), ma anche sul tavolo politico regionale, con focus specifico sulla Tct, fissato dall’assessore Fioroni per il prossimo 30 maggio.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro l'intervista a Giovacchino Olimpieri,segretario Fismic Confsal Terni