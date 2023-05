Domani al Liberati alle 14 c'è Ternana-Sudtirol

Sospesa nel limbo, con 5 punti di vantaggio sulla zona play out e 3 di ritardo da quella play off. Teoricamente il futuro della Ternana è ancora tutto da scrivere, con tre giornate alla conclusione del campionato, di cui due da disputare davanti al proprio pubblico. A cominciare dalla sfida di domani, ore 14, contro il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, quarta in classifica e a caccia di punti per conservare questa posizione nella griglia playoff. Motivo che rende ancora più delicata e complicata la sfida del Liberati, ma la squadra di Lucarelli, che sta viaggiando ad una media quasi da retrocessione (9 punti nelle ultime 10 partite) è chiamata ad una reazione e a chiudere la stagione - questo è l'obiettivo primario - evitando spiacevoli sorprese. E a proposito di spiacevole permane il silenzio stampa di tecnico e giocatori, che impedisce ai sostenitori rossoverdi di conoscere umori e sensazioni dei propri beniamini. Sarà anche per questo che a poche ore dalla sfida con il Sudtirol sono stati venduti appena 900 tagliandi, minimo storico in questa stagione. Quanto alle probabili scelte di formazione, Lucarelli non potrà contare sullo squalificato Diakitè (a sostituirlo probabilmente Capuano tornato in gruppo nei giorni scorsi), mentre hanno lavorato a parte Martella e Paghera. In attacco la coppia favorita è sempre quella composta da Partipilo (in gol a Cagliari) e Favilli.

di Luca Pisinicca, montaggio di Paolo Canestri