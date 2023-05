Missione ardua per il Grifo, le Fere vogliono evitare brutte sorprese

Due squadre che hanno assoluto bisogno di vincere, per provare ad evitare la retrocessione, nel caso del Perugia, e per cercare di entrare nei playoff in quello del Venezia. Una sfida ad alta tensione, con la posta in palio altissima, quella che attende i grifoni domani alle 14 al ‘Penzo’ nella penultima di campionato. La squadra di Castori è con le spalle al muro e non può fare calcoli. Servono tre punti e poi bisogna vedere cosa accadrà sugli altri campi, perché la verità è che i biancorossi non sono totalmente artefici del proprio destino. Per di più, di fronte avranno un avversario tra i più in forma del torneo, con un attaccante, il finlandese Pohjanpalo, che negli ultimi mesi sta viaggiando ad una media di un gol a partita. Il Grifo dovrà sfoderare una grande prova, sul piano tattico ma anche caratteriale. Il tecnico dovrebbe tornare alle due punte, con la coppia Di Serio-Di Carmine favorita, vista anche l'assenza per squalifica di Olivieri.

Non sarà una sfida insignificante anche quella della Ternana, sempre domani alle 14, sul campo del Como. I rossoverdi non sono con l'acqua alla gola, ma i quattro punti di vantaggio sui playout non fanno dormire sonnni del tutto tranquilli. È dunque necessario evitare spiacevoli sorprese e tornare dal ‘Sinigaglia’ almeno con un punto, che potrebbe far comodo anche ai lariani appaiati in classifica. Certo è che Lucarelli per questa trasferta dovrà completamente reinventarsi il pacchetto arretrato, viste le concomitanti assenze degli squalificati Diakité e Sorensen e dell'infortunato Mantovani. In avanti probabile chance per Donnarumma che non parte titolare da settembre.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Saito